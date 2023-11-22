МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Хельсинки закрывает границы в связи с планами открыть военную базу США в Финляндии, именно по инструкции Вашингтона финские власти не ведут диалог с Москвой, заявил доцент Хельсинского университета, политолог Йохан Бэкман. Экономист Сакс признал конец гегемонии США

По словам эксперта, уже готов черновой вариант договора DCA (Defence Cooperation Agreement) — соглашения об оборонном сотрудничестве между США и Финляндией. Ранее президент североевропейской страны Саули Ниинистё подчеркнул, что государство открыто для размещения военной базы США.

"После этого будут на территории Финляндии базы США… Думаю, что закрытие границы Финляндии связано с этим договором", — сказал Бэкман, выступая на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Он уточнил, что за финские власти в этом вопросе многое решают в США. "Нам нужен диалог. Финские власти отказались по инструкциям Вашингтона вести какие-либо разговоры, переговоры с русскими", — сказал эксперт.

Бэкман добавил, что в настоящее время в Финляндии развивается "военный психоз", а власти страны ушли от политики добрососедства.

"Финский народ не участвует в этом процессе, он изолирован от политики", — подчеркнул он.

Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке республики, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих — "Вартиус" и "Салла" — принимают заявления об убежище. Ни один из работающих пунктов пересечения границы с РФ не является круглосуточным.