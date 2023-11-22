МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида стал объектом критики со стороны оппозиции после того, как ради него скоростной поезд сделал незапланированную остановку, передает газета il Fatto Quotidiano.

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По данным газеты, поезд, в котором находился министр и его сотрудники, отставал от графика из-за поломки на линии. Чтобы успеть на мероприятие в окрестностях Неаполя, министру разрешили сделать остановку в пригороде Рима и пересесть в правительственный автомобиль с мигалкой.

Оппозиция потребовала отправить министра в отставку, называя его действия злоупотреблением властью. Бывшие премьер-министры Маттео Ренци и Джузеппе Конте осудили поступок Лоллобриджиды, отметила газета.

"Действия Лоллобриджиды представляют собой разрушительный сигнал от политики гражданам во времена сокращений и бюджетных маневров в слезах и крови", — заявил Конте.

Представители демократической партии выразили намерение провести слушания в парламенте по этому инциденту.

Ранее министр уже подвергался критике из-за высказываний о том, что в стране бедные слои населения "часто питаются лучше богатых".