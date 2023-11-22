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В Италии министр остановил поезд, опаздывая на мероприятие
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Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида стал объектом критики со стороны оппозиции после того, как ради него скоростной поезд сделал незапланированную... ПРАЙМ, 22.11.2023
транспорт, бизнес, новости, в мире, италия, транспорт, минсельхоз
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида стал объектом критики со стороны оппозиции после того, как ради него скоростной поезд сделал незапланированную остановку, передает газета il Fatto Quotidiano.
По данным газеты, поезд, в котором находился министр и его сотрудники, отставал от графика из-за поломки на линии. Чтобы успеть на мероприятие в окрестностях Неаполя, министру разрешили сделать остановку в пригороде Рима и пересесть в правительственный автомобиль с мигалкой.
Оппозиция потребовала отправить министра в отставку, называя его действия злоупотреблением властью. Бывшие премьер-министры Маттео Ренци и Джузеппе Конте осудили поступок Лоллобриджиды, отметила газета.
"Действия Лоллобриджиды представляют собой разрушительный сигнал от политики гражданам во времена сокращений и бюджетных маневров в слезах и крови", — заявил Конте.
Представители демократической партии выразили намерение провести слушания в парламенте по этому инциденту.
Ранее министр уже подвергался критике из-за высказываний о том, что в стране бедные слои населения "часто питаются лучше богатых".