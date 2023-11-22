ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноя — ПРАЙМ. Правительство Финляндии закроет семь КПП из восьми на российско-финской границе, кроме северного Райя-Йосепи, сообщает в среду газета Helsingin Sanomat. "Это катастрофа". Финляндия начала подсчет убытков от закрытия границ

"Правительство предлагает закрыть все погранпереходы на восточной границе, за исключением Райя-Йосепи. Расположенный в муниципалитете Инари, Райя-Йосепи является самым северным пунктом пересечения границы Финляндии", — говорится в сообщении газеты.

О решении глава правительства Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен объявят вечером в среду, сообщает пресс-служба правительства Финляндии.

Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке республики, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих — "Вартиус" и "Салла" — принимают заявления об убежище. Ни один из работающих пунктов пересечения границы с РФ не является круглосуточным.