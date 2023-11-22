2023-11-22T18:48:00+03:00
2023-11-22T18:52:08+03:00
2023-11-22T18:48:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231122/842343852.html
СМИ: Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство Финляндии закроет семь КПП из восьми на российско-финской границе, кроме северного Райя-Йосепи, сообщает в среду газета Helsingin Sanomat. "Правительство предлагает... ПРАЙМ, 22.11.2023
право, общество , транспорт, бизнес, новости, в мире, финляндия, российско-финская граница, кпп
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/41/842334168.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/41/842334168.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/41/842334167.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/41/842334167.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/41/842334154.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/41/842334154.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231122/842339483.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноя — ПРАЙМ. Правительство Финляндии закроет семь КПП из восьми на российско-финской границе, кроме северного Райя-Йосепи, сообщает в среду газета Helsingin Sanomat.
"Правительство предлагает закрыть все погранпереходы на восточной границе, за исключением Райя-Йосепи. Расположенный в муниципалитете Инари, Райя-Йосепи является самым северным пунктом пересечения границы Финляндии", — говорится в сообщении газеты.
О решении глава правительства Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен объявят вечером в среду, сообщает пресс-служба правительства Финляндии.
Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке республики, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих — "Вартиус" и "Салла" — принимают заявления об убежище. Ни один из работающих пунктов пересечения границы с РФ не является круглосуточным.