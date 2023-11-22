БУДАПЕШТ, 22 ноя — ПРАЙМ. Главным руководящим принципом для России является безопасность страны, русских нужно понимать, чтобы с ними работать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В Венгрии заявили, что в ЕС смотрят на украинский конфликт как на Fortnite

"Если на Западе руководящим принципом является свобода, то в России — безопасность, потому что это нужно, чтобы сохранить в целости огромную страну", — цитирует слова Орбана агентство MTI.

По словам Орбана, украинская стратегия Запада провалилась, и просто отправлять деньги Киеву бессмысленно и ни к чему не приводит.

Премьер-министр Венгрии, комментируя реакцию западных стран на свою встречу с лидерами России и КНР, отметил "крайнее лицемерие Запада в этом вопросе"

"Американцы, например, купили у россиян в два раза больше ядерного топлива, чем в прошлом году, а в СПГ-бизнесе ведут дела также", — сказал он.

Ранее в интервью Weltwoche Орбан заявил, что российские политики всегда видят свою задачу в сплочении страны, и для возможности мирного сосуществования Европа должна учитывать российскую позицию.