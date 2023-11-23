МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Польские перевозчики заблокировали границу между Польшей и Украиной перед пунктом пропуска "Медика", что привело к приостановке движения грузового автотранспорта, передает Госпогранслужба Украины. На Украине оценили размер убытков из-за блокирования границы поляками

"Работа пункта пропуска "Шегини" на украинско-польской границе приостановлена. На территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика" (Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовых транспортных средств. В этой связи усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд", — следует из заявления в Telegram-канале Госпогранслужбы.

В ведомстве предупредили, что блокировка может продолжаться до 26 ноября.Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

Из-за забастовки движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей. В частности, речь идет о КПП "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская", "Дорогуск — Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения.