ПЕКИН, 23 ноя — ПРАЙМ. Конфликт на Украине для НАТО представляет собой "выгодную инвестицию", жизни украинских солдат — небольшая цена за ослабление России, заявил посол в Китае Игорь Моргулов. В Турции прокомментировали сроки одобрения заявки Швеции на членство в НАТО

Дипломат дал комментарий китайскому изданию South China Morning Post.

"НАТО делала ставку на затягивание противостояния, поставляя Киеву вооружения и называя устами своих руководителей этот конфликт "выгодной инвестицией" — в том плане, что, жертвуя жизнями украинских солдат, они "малой ценой" могут ослабить Россию и даже нанести нашей стране "стратегическое поражение", — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.

Моргулов добавил, что после переворота против регионов восточной части Украины Киев развернул "настоящий террор". Кульминация, по его словам, была достигнута, в 2021 году, когда Запад начал накачивать Украину оружием.