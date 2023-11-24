ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя — ПРАЙМ. Эстония готова к возможному усилению миграционного потока на границе с Россией, заявил президент Эстонии Алар Карис после посещения пограничного пункта в Нарве. Беженцы пытались прорвать границу с Финляндией, заявил Чибис

"Мы видим, что это миграционное давление, и я думаю, что оно только усилится, принимая тот факт, что Финляндия уже закрыла свои границы, за исключением одного (пограничного пункта — прим. ред.) на севере", — приводит канцелярия слова президента.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс ранее заявил, что Эстония не настолько слаба, чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю, однако закрытие границ было бы чрезмерной реакцией и показало бы слабость перед противником, а также нагнетанием страха в обществе.

Власти Эстонии заявили, что Россия спровоцировала ситуацию, пропуская на границу людей без надлежащих документов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются все, кто имеет на это право.