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В Эстония заявили о готовности к усилению миграционного давления из России
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Эстония готова к возможному усилению миграционного потока на границе с Россией, заявил президент Эстонии Алар Карис после посещения пограничного пункта в Нарве. "Мы видим, что это... ПРАЙМ, 24.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя — ПРАЙМ. Эстония готова к возможному усилению миграционного потока на границе с Россией, заявил президент Эстонии Алар Карис после посещения пограничного пункта в Нарве.
"Мы видим, что это миграционное давление, и я думаю, что оно только усилится, принимая тот факт, что Финляндия уже закрыла свои границы, за исключением одного (пограничного пункта — прим. ред.) на севере", — приводит канцелярия слова президента.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс ранее заявил, что Эстония не настолько слаба, чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю, однако закрытие границ было бы чрезмерной реакцией и показало бы слабость перед противником, а также нагнетанием страха в обществе.
Власти Эстонии заявили, что Россия спровоцировала ситуацию, пропуская на границу людей без надлежащих документов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются все, кто имеет на это право.