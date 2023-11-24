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В Финляндии назвали условие для полного закрытия границы с Россией
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Если ситуация с мигрантами продолжится, то границы с Россией будут полностью закрыты, заявил министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в эфире Yle. "Если Россия продолжил... ПРАЙМ, 24.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Если ситуация с мигрантами продолжится, то границы с Россией будут полностью закрыты, заявил министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в эфире Yle.
"Если Россия продолжил подвозить мигрантов к границе, то ситуация сложится так, что мы полностью закроем нашу восточную границу", — заявила она.
Премьер-министр Петтери Орпо отметил, что если закрытие семи из восьми КПП на российско-финской границе окажется недостаточным в решении миграционной проблемы, то Хельсинки примут дополнительные меры.
Ранее Финляндия объявила о закрытии семи из восьми КПП на восточной границе из-за увеличившегося числа мигрантов, прибывающих с территории России.