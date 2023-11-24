МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Если ситуация с мигрантами продолжится, то границы с Россией будут полностью закрыты, заявил министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в эфире Yle. Это месть. В Финляндии нашли объяснение ситуации на границе

"Если Россия продолжил подвозить мигрантов к границе, то ситуация сложится так, что мы полностью закроем нашу восточную границу", — заявила она.

Премьер-министр Петтери Орпо отметил, что если закрытие семи из восьми КПП на российско-финской границе окажется недостаточным в решении миграционной проблемы, то Хельсинки примут дополнительные меры.

Ранее Финляндия объявила о закрытии семи из восьми КПП на восточной границе из-за увеличившегося числа мигрантов, прибывающих с территории России.