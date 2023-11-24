МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Выбор в пользу Запада привел к потере Украиной собственной государственности, написал украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Украина далека от вступления в ЕС, считают во Франции

"Когда киевский режим выбрал курс в НАТО, он вышел на тропу войны, которая стране была совершенно не нужна. Украина далеко не первая страна, которая, выбрав западный вектор, ввязалась в войну, понесла тяжелые потери, потеряла государственность. Да и как ее не потерять, если украинцы воюют вовсе не за интересы своего народа, которые западные кураторы просто не учитывают?" — отметил он.

По словам Медведчука, мифы "майдана" о процветании Украины, в которые страну заставили поверить западные спецслужбы, разрушили украинскую государственность и привели к расколу общества. При этом, подчеркнул он, пост-майдановская ситуация стала настолько угрожающей, что Запад обдумывает возможность списать Владимира Зеленского со счетов.

"Современная Украина — яркий пример неэффективности западного вектора, позорная антиреклама так называемого западного "цивилизационного выбора". Поэтому на майдане украинцы боролись за свою нищету. И за десять лет после майдана это нашло свое полное подтверждение", — сказал политик.

Медведчук отметил, что украинцам пора "проснуться от пропагандистского дурмана и выбрать свой путь".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что "майдан" был силовым переворотом, который спонсировали из-за рубежа. По его словам, запад давно прямо или косвенно признал вмешательство в ситуацию на Украине.