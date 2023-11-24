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В Польше раскрыли "план" Зеленского
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Украина находится в ужасной ситуации и президент Владимир Зеленский вынужден действовать, исходя из настроений в США, заявил польский политолог Яцек Бартосяк в эфире Radio Wnet... ПРАЙМ, 24.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Украина находится в ужасной ситуации и президент Владимир Зеленский вынужден действовать, исходя из настроений в США, заявил польский политолог Яцек Бартосяк в эфире Radio Wnet.
"Россия выигрывает. Невооруженным глазом видно, что между политической и военной властью — между Зеленским и Залужным — назревает конфликт. Армия поддерживает генерала и ненавидит политическую власть, включая президента. Это формула дестабилизации", — заметил политолог.
По словам политолога, Зеленский надеется, что администрация президента США Джо Байдена откажется признавать поражение Киева и продолжит оказывать финансовую и военную поддержку. Бартосяк отметил, что сейчас ведется политическая борьба за виновного в неудачах на фронте, и судьба конфликта зависит от решений Соединенных Штатов.
Ранее западные СМИ начали публиковать заметки о том, что США и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского снижается. Телеканал NBC сообщал, что американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.