ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя — ПРАЙМ. Первая группа израильских заложников, включая 13 женщин и детей, была передана Красному кресту, передает израильское радио Kan. Вашингтон толкает Израиль на жесткие меры, заявил посол

Согласно данным радиостанции, освобожденные заложники будут отправлены в Египет, а затем в Израиль через КПП "Нитсана".

Ранее утром пятницы в 07.00 по местному времени (08.00 по московскому) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.

Во время перемирия будет осуществляться поставка гуманитарной помощи и топлива в сектор Газа. Однако ХАМАС заявил, что его батальоны останутся в боевой готовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после этой короткой передышки боевые действия будут продолжаться интенсивно как минимум в течение двух месяцев.