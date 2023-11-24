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Первую группу израильских заложников передали Красному кресту
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Первая группа израильских заложников, включая 13 женщин и детей, была передана Красному кресту, передает израильское радио Kan. Согласно данным радиостанции, освобожденные... ПРАЙМ, 24.11.2023
общество , новости, в мире, израиль, заложники, палестина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя — ПРАЙМ. Первая группа израильских заложников, включая 13 женщин и детей, была передана Красному кресту, передает израильское радио Kan.
Согласно данным радиостанции, освобожденные заложники будут отправлены в Египет, а затем в Израиль через КПП "Нитсана".
Ранее утром пятницы в 07.00 по местному времени (08.00 по московскому) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
Во время перемирия будет осуществляться поставка гуманитарной помощи и топлива в сектор Газа. Однако ХАМАС заявил, что его батальоны останутся в боевой готовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после этой короткой передышки боевые действия будут продолжаться интенсивно как минимум в течение двух месяцев.