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2023
https://1prime.ru/global/20231124/842370162.html
На саммите ЕС и Канады заявили о планах на антироссийские санкции
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз и Канада собираются и дальше расширять списки ограничительных мер на экспорт из России, говорится в совместном заявлении, опубликованном... ПРАЙМ, 24.11.2023
новости, в мире, канада, ес, санкции против рф, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз и Канада собираются и дальше расширять списки ограничительных мер на экспорт из России, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам саммита ЕС и Канады.
"В частности, мы продолжим вводить обширные санкции, а также строгие ограничения и запреты в области экспортного контроля против России", — указано в публикации.
Запад усилил антироссийские санкции после начала СВО на Украине. Это привело к повышению цен на бензин и продукты в Европе и США. Москва неоднократно повторяла, что Россия справится с давлением Запада. Президент России Владимир Путин считает, что цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.