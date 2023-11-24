МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз и Канада собираются и дальше расширять списки ограничительных мер на экспорт из России, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам саммита ЕС и Канады. В США оценили, как российские государственные СМИ обошли санкции ЕС

"В частности, мы продолжим вводить обширные санкции, а также строгие ограничения и запреты в области экспортного контроля против России", — указано в публикации.

Запад усилил антироссийские санкции после начала СВО на Украине. Это привело к повышению цен на бензин и продукты в Европе и США. Москва неоднократно повторяла, что Россия справится с давлением Запада. Президент России Владимир Путин считает, что цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.