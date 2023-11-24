МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство Дании и большинство партий датского парламента приняли решение выделить дополнительные 2,3 миллиарда датских крон (337 миллионов долларов) в 2023 году и 23 миллиарда крон (3,4 миллиарда долларов) в 2025-2027 годах, следует из сообщения минобороны королевства. Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью, пишет СМИ

"Правительство и подавляющее большинство партий в Фолькетинге соглашаются предоставить фонду Украины дополнительную поддержку в размере 2,3 миллиарда датских крон в 2023 году и 23,5 миллиарда датских крон в 2025-2027 годах", — сообщает ведомство.

В министерстве также отметили, что Дания должна "продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины" и "внести значительный вклад в ее "оборонительную борьбу".

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.