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Дания выделит Украине 337 миллионов долларов в 2023 году
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Правительство Дании и большинство партий датского парламента приняли решение выделить дополнительные 2,3 миллиарда датских крон (337 миллионов долларов) в 2023 году и 23 миллиарда... ПРАЙМ, 24.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство Дании и большинство партий датского парламента приняли решение выделить дополнительные 2,3 миллиарда датских крон (337 миллионов долларов) в 2023 году и 23 миллиарда крон (3,4 миллиарда долларов) в 2025-2027 годах, следует из сообщения минобороны королевства.
"Правительство и подавляющее большинство партий в Фолькетинге соглашаются предоставить фонду Украины дополнительную поддержку в размере 2,3 миллиарда датских крон в 2023 году и 23,5 миллиарда датских крон в 2025-2027 годах", — сообщает ведомство.
В министерстве также отметили, что Дания должна "продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины" и "внести значительный вклад в ее "оборонительную борьбу".
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.