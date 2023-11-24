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Мишель заявил, что ЕС намерен помогать Киеву "во что бы то ни стало"
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз намерен помогать Киеву "во что бы то ни стало", сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-Канада. Журналисты попросили... ПРАЙМ, 24.11.2023
новости, в мире, ес, помощь украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз намерен помогать Киеву "во что бы то ни стало", сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-Канада.
Журналисты попросили нежелание Канады развивать свободный торговый обмен с Украиной из-за ряда противоречий, к примеру, в области тарификации углеродных выбросов.
"В ЕС намерены поддерживать Украину и не использовать аргументы, которые могут послужить предлогом отхода от поддержки Украины. Мы уже мобилизовали 83 миллиарда поддержки и будем продолжать", — пояснил Мишель.
Глава Еврокомиссии в своем ответе подчеркнула, что в ЕС, напротив, считают свободный обмен с Украиной "взаимовыгодным".