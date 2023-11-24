БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз намерен помогать Киеву "во что бы то ни стало", сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-Канада. Посол рассказал, как разрыв отношений с Москвой отразился на Франции и ЕС

Журналисты попросили нежелание Канады развивать свободный торговый обмен с Украиной из-за ряда противоречий, к примеру, в области тарификации углеродных выбросов.

"В ЕС намерены поддерживать Украину и не использовать аргументы, которые могут послужить предлогом отхода от поддержки Украины. Мы уже мобилизовали 83 миллиарда поддержки и будем продолжать", — пояснил Мишель.

Глава Еврокомиссии в своем ответе подчеркнула, что в ЕС, напротив, считают свободный обмен с Украиной "взаимовыгодным".