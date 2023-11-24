2023-11-24T22:43:43+03:00
2023-11-24T22:43:43+03:00
2023-11-24T22:43:43+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231124/842370582.html
СМИ раскрыло, что ФРГ и США намерены сделать в обход Зеленского
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американские и немецкие власти хотят с помощью поставок оружия Киеву побудить его к переговорам с Россией, не договариваясь об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским,... ПРАЙМ, 24.11.2023
новости, в мире, фрг, сша, россия, конфликт на украине
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/47/841314774.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/47/841314774.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/47/841314773.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/47/841314773.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/47/841314761.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/47/841314761.jpg
https://1prime.ru/world/20231123/842359165.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 24 ноя — ПРАЙМ. Американские и немецкие власти хотят с помощью поставок оружия Киеву побудить его к переговорам с Россией, не договариваясь об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет издание Bild со ссылкой на источник в немецком правительстве.
"Германо-американский план состоит в следующем: снабдить Киев именно тем вооружением и именно в тех количествах, чтобы украинская армия способна была удерживать нынешний фронт, но неспособна в военном отношении завоевать обратно занятые территории", — поясняет издание, ссылаясь на неназванного чиновника.
Указывается, что ФРГ и США планируют добиться мирного решения конфликта на Украине через "количество и качество" поставляемого вооружения.
"Таким образом, президент Зеленский должен будет прийти к выводу, что продолжение войны на завязшем на текущих точках фронте больше не имеет смысла для его страны", — указывает Bild.
Власти двух стран на всякий случай составили "план Б", который похож на "минское соглашение без соглашения" — замороженный конфликт с установившейся "квази-границей" и без действующего соглашения между конфликтующими сторонами, отмечает собеседник издания.