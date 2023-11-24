БЕРЛИН, 24 ноя — ПРАЙМ. Американские и немецкие власти хотят с помощью поставок оружия Киеву побудить его к переговорам с Россией, не договариваясь об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет издание Bild со ссылкой на источник в немецком правительстве. Минфин ФРГ представит проект допбюджета на 2023 год на следующей неделе

"Германо-американский план состоит в следующем: снабдить Киев именно тем вооружением и именно в тех количествах, чтобы украинская армия способна была удерживать нынешний фронт, но неспособна в военном отношении завоевать обратно занятые территории", — поясняет издание, ссылаясь на неназванного чиновника.

Указывается, что ФРГ и США планируют добиться мирного решения конфликта на Украине через "количество и качество" поставляемого вооружения.

"Таким образом, президент Зеленский должен будет прийти к выводу, что продолжение войны на завязшем на текущих точках фронте больше не имеет смысла для его страны", — указывает Bild.

Власти двух стран на всякий случай составили "план Б", который похож на "минское соглашение без соглашения" — замороженный конфликт с установившейся "квази-границей" и без действующего соглашения между конфликтующими сторонами, отмечает собеседник издания.