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Новак и глава минэнерго Турции обсудили поставки газа
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Вице-премьер правительства РФ Александр Новак провел в Анкаре переговоры с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром, были обсуждены поставки газа, а также... ПРАЙМ, 25.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак провел в Анкаре переговоры с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром, были обсуждены поставки газа, а также сотрудничество в области электро- и атомной энергетики, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак провел в Анкаре переговоры с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарсланом Байрактаром <…> Стороны обсудили поставки газа, а также сотрудничество в области электро- и атомной энергетики", — говорится в сообщении.
Кроме того, Новак пригласил Байрактара, а также других представителей власти и бизнеса Турции 26 — 28 сентября 2024 года принять участие в Российской энергетической неделе в целях межправительственного диалога, а также демонстрации разработок в области производства энергетического оборудования и технологий.