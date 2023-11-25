МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак провел в Анкаре переговоры с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром, были обсуждены поставки газа, а также сотрудничество в области электро- и атомной энергетики, сообщается на сайте кабмина РФ. Новак раскрыл планы по снижению числа сетевых организаций

"Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак провел в Анкаре переговоры с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарсланом Байрактаром <…> Стороны обсудили поставки газа, а также сотрудничество в области электро- и атомной энергетики", — говорится в сообщении.

Кроме того, Новак пригласил Байрактара, а также других представителей власти и бизнеса Турции 26 — 28 сентября 2024 года принять участие в Российской энергетической неделе в целях межправительственного диалога, а также демонстрации разработок в области производства энергетического оборудования и технологий.