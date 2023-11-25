КИШИНЕВ, 25 ноя — ПРАЙМ. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что компания никоим образом не препятствует законным действиям альтернативных поставщиков природного газа, комментируя обвинения в желании удержать монополию на рынке. Германия заявила об отмене удержания роста цен на газ и электроэнергию

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что автономия через лицензированного молдавского оператора по поставке газа заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия – по тарифу 10 леев (56 центов) за кубометр топлива. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузской автономии Молдавии по оптимальной цене. Министр энергетики Виктор Парликов назвал контракт нереальным, однако Гуцул заверила, что жители автономии уже могут менять поставщика газа. В субботу Гуцул сообщила, что компания АО "Молдовагаз" и ее дочерняя структура ООО "Гагаузгаз", в частности, препятствуют поставкам газа по доступной цене конечным потребителям. По ее мнению, молдавская власть и газовый монополист объединили свои усилия, чтобы на газовом рынке страны сохранялась монополия "Молдовагаз".

"Хочу заверить, что АО "Молдовагаз" никоим образом не препятствует законным действиям альтернативных поставщиков природного газа и их контрактным взаимоотношениям с конечными потребителями. Процедура смены поставщика подробно прописана в Законе о природном газе", — написал Чебан в своем Telegram-канале, отметив, что компания "Молдовагаз" и дочерние предприятия будут строго соблюдать условия национального законодательства и утвержденные Национальным агентством по регулированию в энергетике регламенты.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".