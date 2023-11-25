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Швейцария передаст Украине более 110 миллионов долларов
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Президент Швейцарии Ален Берсе заявил о намерении предоставить Украине более 110 миллионов долларов помощи, направленных на гуманитарное разминирование. "Мы считаем приоритетом... ПРАЙМ, 25.11.2023
финансы, новости, в мире, швейцария, помощь украине, финансирование
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент Швейцарии Ален Берсе заявил о намерении предоставить Украине более 110 миллионов долларов помощи, направленных на гуманитарное разминирование.
"Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование на Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение о дополнительном пакете на 100 миллионов швейцарских франков (более 113 миллионов долларов)", — заявил Берсе на пресс-конференции в Киеве 25 ноября.
Ранее министерство экономики Украины заявило о намерении создать рынок услуг по разминированию сельхозугодий. Также минэкономики ранее объявило о начале бесплатного обучения профессии сапера в ряде учебных заведений страны, саперов, в том числе планировали готовить из лиц с ограниченными возможностями.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".