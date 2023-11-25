МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Министр торговли Турции, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Омер Болат сообщил журналистам об увеличении использования рубля и турецкой лиры в двусторонней торговле. Россия и Турция ждут рекордных показателей по туризму

В субботу вице-премьер РФ Александр Новак совместно с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом и министром торговли страны Омером Болатом встретились в рамках 18-го заседания межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Использование турецкой лиры и рубля в двусторонней торговле увеличивается. Турецкий экспорт в Россию в турецких лирах вырос почти на 400 процентов, а турецкий импорт из России в лирах вырос почти на 150 процентов, в рублях — на 260 процентов. В этом году товарооборот в энергетике немного снизился, потому что цены на энергопродукты и коммодитиз (биржевые товары — ред.) снизились во всем мире", — сообщил турецкий министр.

Он отметил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Турцией достиг рекордных 68 миллиардов долларов, в этом году в денежном выражении может составить11 миллиардов долларов — экспорт из Турции и 46 миллиардов долларов — экспорт из России. Всего, около 56 миллиардов долларов, уточнил он.