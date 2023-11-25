МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Проблемы с поставками топлива наблюдаются на Украине на фоне перекрытия польско-украинской границы, сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич. Минобороны Украины решило "маркировать" дизель и топливо

"Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как (поставки —ред.) топлива на Украину", — заявил Дмитрасевич в эфире украинского новостного телемарафона.

При этом Дмитрасевич заявил о возможности украинских аграриев компенсировать утраченные возможности по экспорту через границу с Польшей благодаря железнодорожным и морским перевозкам.

Ранее также сообщалось, что трубные заводы Украины, расположенные в прифронтовых регионах, могут уже через месяц остановить свое производство из-за ситуации с блокадой пропускных пунктов на украинско-польской границе.

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков уже затруднено на трех пунктах пропуска — "Корчева — Краковец", "Хребенное — Рава-Русская", "Дорохуск — Ягодин".