КИШИНЕВ, 25 ноя — ПРАЙМ. Поставка в ряд регионов Молдавии газа по сниженной цене возможна благодаря тому, что ее компенсируют турецкие бизнесмены, заявил молдавский политик и предприниматель Илан Шор. Глава "Молдовагаза" отверг претензии в монополизации поставок газа

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что автономия через лицензированного молдавского оператора заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия – по тарифу 10 леев (56 центов) за кубометр. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузии по оптимальной цене. Министр энергетики Виктор Парликов назвал контракт нереальным, однако Гуцул заверила, что жители автономии уже могут менять поставщика газа. В субботу Гуцул сообщила, что "Молдовагаз" и его дочерняя структура "Гагаузгаз", в частности, препятствуют поставкам газа по доступной цене конечным потребителям. По ее мнению, Кишинев и "Молдовагаз" объединили усилия, чтобы на газовом рынке страны сохранялась монополия.

"Есть немецкая компания, трейдер, покупающая газ на бирже. Есть турецкая компания, которая согласилась регионам республики поставлять газ по доступной цене. Суть в том, что в Турции есть бизнесмены, которые компенсируют эту цену и дают возможность Гагаузии, Тараклийскому и Оргеевскому району покупать газ по такой цене", — сказал Шор на брифинге, отметив, что все действуют в рамках законодательства и третьего энергетического пакета ЕС, которые позволяют потребителям выбирать поставщиков.

Он напомнил, что прежде Молдавия покупала газ у России по очень хорошей цене.

"Пришла Майя (президент Молдавии Майя Санду — ред.), европейцы заставили ее поссориться с русскими, и тогда газ перестал быть по льготной цене. Власти республики гордо заявили, что мы уходим на свободный рынок и будем закупать газ по биржевой цене. Естественно, биржевая цена выше той, по которой мы покупали у "Газпрома". Были моменты, когда цена на газ увеличилась до 10 раз", — пояснил Шор.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".