КИШИНЕВ, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду пытается захватить власть, создавая подконтрольный ей антикоррупционный суд, сообщил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. Захарова ответила на обвинения Санду во вмешательстве в выборы в Молдавии

В июне молдавские власти придумали идею антикоррупционного суда и были готовы к рекомендациями общества. Предполагается, что количество судей будет около 15. Они будут рассматривать все дела Антикоррупционной прокуратуры и все апелляции на решения Национального органа по неподкупности, в том числе требования о конфискации необоснованных активов.

"Президент предложила создать Антикоррупционный суд, подконтрольный только ей. Речь идет о судебной инстанции первого уровня, которая будет рассматривать исключительно дела, связанные с коррупцией и сопутствующими преступлениями… Этот закон — неприкрытый и мощный инструмент дальнейшей узурпации власти и абсолютно наглый и неприкрытый ход президента Санду и ее европейских кураторов", — указано в публикации в Telegram-канале Лунгу.

Лунгу подчеркнул важность вовлечения зарубежных экспертов в отборе судей.

Согласно документу, обнародованному администрацией президента, судьи будут отбираться по конкурсу на основе заслуг, опыта и безупречной репутации и профессиональных качеств, и назначаться президентом страны на пятилетний срок.