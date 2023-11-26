КИШИНЕВ, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду пытается захватить власть, создавая подконтрольный ей антикоррупционный суд, сообщил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Захарова ответила на обвинения Санду во вмешательстве в выборы в Молдавии

В июне молдавские власти придумали идею антикоррупционного суда и были готовы к рекомендациями общества. Предполагается, что количество судей будет около 15. Они будут рассматривать все дела Антикоррупционной прокуратуры и все апелляции на решения Национального органа по неподкупности, в том числе требования о конфискации необоснованных активов.

"Президент предложила создать Антикоррупционный суд, подконтрольный только ей. Речь идет о судебной инстанции первого уровня, которая будет рассматривать исключительно дела, связанные с коррупцией и сопутствующими преступлениями… Этот закон — неприкрытый и мощный инструмент дальнейшей узурпации власти и абсолютно наглый и неприкрытый ход президента Санду и ее европейских кураторов", — указано в публикации в Telegram-канале Лунгу.

Лунгу подчеркнул важность вовлечения зарубежных экспертов в отборе судей.

Согласно документу, обнародованному администрацией президента, судьи будут отбираться по конкурсу на основе заслуг, опыта и безупречной репутации и профессиональных качеств, и назначаться президентом страны на пятилетний срок. 