МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Не все члены ЕС хотят присоединения пребывающей в плачевном состоянии Украины к союзу, главе МИД Анналене Бербок не следует забывать об этом, заявил сенатор Алексей Пушков. Глава МИД Хорватии угодил в скандал с Бербок, пытаясь ее поцеловать

"Создается впечатление, что Бербок забыла, что Германия в Евросоюзе не одна, и что он состоит из 27 государств, и далеко не все из них мечтают видеть Украину в ЕС. И, конечно, вступление такой страны, находящейся в столь плачевном состоянии, в Евросоюз будет подрывать финансовое положение и единство союза. И даже может стать источником его раскола, а вовсе не будет укреплять ЕС, как утверждает Бербок", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Как отмечает парламентарий, уверенные высказывания Бербок явно показывают существование в ЕС "мощного крыла", которое будет стремиться "протащить" Украину в ЕС. По его словам, США также будут пытаться убедить несогласных в необходимости приема Украины в Евросоюз, но платить за это будет сама Европа.

Ранее Бербок сказала, что вступление Украины в ЕС отвечает геополитическим интересам блока и укрепит его.

Ранее сообщалось, что 28 февраля 2022 года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.