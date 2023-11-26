МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Поляки, причастные к блокаде, должны вернуться к реальности и завершить "позорную блокаду", сказал мэр украинского Львова Андрей Садовой. Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

"Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?" — приводит РИА Новости опубликованного в соцсетях фрагмент обращения Садового.

Как отмечает мэр, группа польских "маргиналов" своими действиями по блокаде поставок гуманитарной помощи для Украины обесценивает весь вклад Польши в победу страны.

Ранее поступила информация, что польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, а также провести их проверку.