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Мэр Львова призвал поляков прекратить "позорную блокаду"
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Поляки, причастные к блокаде, должны вернуться к реальности и завершить "позорную блокаду", сказал мэр украинского Львова Андрей Садовой. "Есть ли у Польши смелость, политическая... ПРАЙМ, 26.11.2023
новости, в мире, польша, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Поляки, причастные к блокаде, должны вернуться к реальности и завершить "позорную блокаду", сказал мэр украинского Львова Андрей Садовой.
"Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?" — приводит РИА Новости опубликованного в соцсетях фрагмент обращения Садового.
Как отмечает мэр, группа польских "маргиналов" своими действиями по блокаде поставок гуманитарной помощи для Украины обесценивает весь вклад Польши в победу страны.
Ранее поступила информация, что польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, а также провести их проверку.