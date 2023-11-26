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Посол ЕС на Украине оценила цель Киева стать членом Евросоюза до 2030 года
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Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова полагает, что Украина сможет присоединиться к альянсу до 2030 года. "Я верю, что цель — достичь членства в ЕС до конца десятилетия —... ПРАЙМ, 26.11.2023
новости, в мире, украина, ес, членство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова полагает, что Украина сможет присоединиться к альянсу до 2030 года.
"Я верю, что цель — достичь членства в ЕС до конца десятилетия — не является нереалистичной… Если рассматривать конец этого десятилетия как возможную дату, это может быть реалистично", — сказала Матернова в эфире всеукраинского телемарафона.
Однако это будет непросто, нужны изменения как со стороны Киева, так и Евросоюза, заключила посол.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".