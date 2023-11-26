МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова полагает, что Украина сможет присоединиться к альянсу до 2030 года. В Турции прокомментировали сроки одобрения заявки Швеции на членство в НАТО

"Я верю, что цель — достичь членства в ЕС до конца десятилетия — не является нереалистичной… Если рассматривать конец этого десятилетия как возможную дату, это может быть реалистично", — сказала Матернова в эфире всеукраинского телемарафона.

Однако это будет непросто, нужны изменения как со стороны Киева, так и Евросоюза, заключила посол.

Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".