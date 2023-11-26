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"Динамитная зона". В Киеве предупредили об угрозе войны с Польшей
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Натянутые отношения между Варшавой и Киевом кризис на границе из-за протеста польских перевозчиков могут повлечь за собой военное столкновение, полагает бывший советник... ПРАЙМ, 26.11.2023
новости, в мире, украина, польша, конфликт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Натянутые отношения между Варшавой и Киевом кризис на границе из-за протеста польских перевозчиков могут повлечь за собой военное столкновение, полагает бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
"То есть может уже начаться открытый военный конфликт между Украиной и Польшей", — цитирует Соскина РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, насколько ситуация опасна, соответственно, ничего не предпринимает для ее устранения, отметил экс-советник в эфире своего блога на YouTube-канале.
"Я считаю, что сегодня украинско-польская граница — это динамитная зона. Там может произойти все, что угодно", — заключил эксперт.