МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Натянутые отношения между Варшавой и Киевом кризис на границе из-за протеста польских перевозчиков могут повлечь за собой военное столкновение, полагает бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин. В Госдуме предостерегли Киев от посягательств на Крымский мост

"То есть может уже начаться открытый военный конфликт между Украиной и Польшей", — цитирует Соскина РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, насколько ситуация опасна, соответственно, ничего не предпринимает для ее устранения, отметил экс-советник в эфире своего блога на YouTube-канале.

"Я считаю, что сегодня украинско-польская граница — это динамитная зона. Там может произойти все, что угодно", — заключил эксперт.