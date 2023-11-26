ХЕЛЬСИНКИ, 26 ноя — ПРАЙМ. Депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Маркус Бакхейт считает, что санкции против России вредят экономике Германии. СМИ раскрыло, что ФРГ и США намерены сделать в обход Зеленского

По его словам, антироссийские санкции оказались малоэффективными, но создали проблемы для немецкой экономики.

"Мы видим, что российская экономика в настоящее время растет, а немецкая — сокращается. Важную роль в этой ситуации играет решение Германии отказаться от российского газа. От санкций выигрывают Китай, Индия и другие страны, если вспомнить абсурдный импорт сжиженного природного газа из США в Европу, который вреден не только для окружающей среды, но и для наших карманов", — сказал Бакхейт в интервью порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Он также отметил, что его партия выступает против поставок оружия Украине.

По данным ERR, на последних парламентских выборах AfD получила 12% голосов и 83 из 736 мест в Бундестаге. "Альтернатива для Германии" остается на втором месте в таблице популярности немецких политических партии с июня этого года. В настоящее время ее поддержка, по данным опросов, превышает 20%.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.