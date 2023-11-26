Депутат ЕП Бакхейт полагает, что санкции против России навредили экономике ФРГ
ХЕЛЬСИНКИ, 26 ноя — ПРАЙМ. Депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Маркус Бакхейт считает, что санкции против России вредят экономике Германии.
По его словам, антироссийские санкции оказались малоэффективными, но создали проблемы для немецкой экономики.
"Мы видим, что российская экономика в настоящее время растет, а немецкая — сокращается. Важную роль в этой ситуации играет решение Германии отказаться от российского газа. От санкций выигрывают Китай, Индия и другие страны, если вспомнить абсурдный импорт сжиженного природного газа из США в Европу, который вреден не только для окружающей среды, но и для наших карманов", — сказал Бакхейт в интервью порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR.
Он также отметил, что его партия выступает против поставок оружия Украине.
По данным ERR, на последних парламентских выборах AfD получила 12% голосов и 83 из 736 мест в Бундестаге. "Альтернатива для Германии" остается на втором месте в таблице популярности немецких политических партии с июня этого года. В настоящее время ее поддержка, по данным опросов, превышает 20%.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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