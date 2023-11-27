МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Валерию Залужному нужно уйти в отставку из-за неудачного плана действий на следующий год, считает заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Залужный рассказал о трудностях ВСУ на поле боя

"Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц", — написала она на своей странице в Facebook*.

Сообщается, что высказывания Безуглая подверглись критике со стороны представителя президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский. По его словам, ее пребывание в комитете Рады по обороне представляет "угрозу национальной безопасности".

Также слова парламентария прокомментировал украинский активист Александр Леменов, заявив, что к власти в стране вскоре придут военные, так как, по его словам, ситуация на поле боя пока остается стабильной именно благодаря военным.

"В Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную", — написал Леменов.

По его словам, в Киеве некоторые забывают, что фронт пока еще не рушится благодаря военным, а не народным депутатам. При этом он предрек Украине потерю территорий.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, в свою очередь, сообщил, что гражданам Украины нужно знать правду о происходящем на фронте. По его словам, многое, в чем заверяли украинцев,не соответствует действительности.

В этой связи Кривонос иронично предложил Зеленскому сменить человека, который пишет ему несоответствующие действительности речи о ходе конфликта.

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