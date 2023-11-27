МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Антисемитские высказывания Илона Маска недопустимы, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Соцсеть X может потерять 75 миллионов долларов из-за слов Маска, пишут СМИ

"Я осуждаю антисемитизм во всех его формах. Неважно, Илон Маск вы или прохожий на улице, который выкрикивает оскорбления в адрес случайно проходящего мимо человека, это неправильно во всех формах", — сказал Сунак в интервью агентству Bloomberg.

Ранее американский предприниматель Илон Маск согласился с антисемитским комментарием одного из пользователя соцсети Х, назвав его "правдивым".

Позже крупные кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate отказались продолжать размещать рекламу с социальной сети X из-за "антисемитских" высказываний Маска, который раскритиковал действия кинокомпаний.