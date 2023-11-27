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Сунак осудил Маска за реакцию на твит об антисемитизме
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Антисемитские высказывания Илона Маска недопустимы, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. "Я осуждаю антисемитизм во всех его формах. Неважно, Илон Маск вы или... ПРАЙМ, 27.11.2023
новости, в мире, британия, риши сунак, илон маск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Антисемитские высказывания Илона Маска недопустимы, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
"Я осуждаю антисемитизм во всех его формах. Неважно, Илон Маск вы или прохожий на улице, который выкрикивает оскорбления в адрес случайно проходящего мимо человека, это неправильно во всех формах", — сказал Сунак в интервью агентству Bloomberg.
Ранее американский предприниматель Илон Маск согласился с антисемитским комментарием одного из пользователя соцсети Х, назвав его "правдивым".
Позже крупные кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate отказались продолжать размещать рекламу с социальной сети X из-за "антисемитских" высказываний Маска, который раскритиковал действия кинокомпаний.