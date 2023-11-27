БУДАПЕШТ, 27 ноя — ПРАЙМ. Венгрия, благодаря инвестиционной политике и сотрудничеству с Востоком, повышает конкурентоспособность Европы, значительно ослабленную в последние годы из-за неправильных решений Брюсселя, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Венгрия может стать мостом между Западом и Востоком, заявил Орбан

По мнению министра, некорректные решения Брюсселя привели конкурентоспособность Европы к резкому спаду, что поставило Евросоюз на антирекордное третье место по вкладу в мировой ВВП.

"Мы хотим повысить европейскую конкурентоспособность и во многом этому способствуем, поскольку в этом году мы выиграли много инвестиционных конкурсов, где альтернативой было бы место за пределами ЕС", — сообщил Сийярто в соцсетях.

Он также подчеркнул, что сотрудничество Запада с Востоком, являющееся основой европейского экономического роста, сейчас обрывается, поскольку Евросоюз работает над новым пакетом антироссийских санкций, не задумываясь об их последствиях.

"Инвестиционный рекорд Венгрии в этом году тоже укрепляет европейскую экономику, поэтому было бы целесообразно применить его принципы и на европейском уровне: экономическое сотрудничество Востока и Запада следует понимать не как угрозу, а как большую возможность", — добавил политик.

Ранее Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоресурсов в пользу американских. Спикер венгерского парламента Ласло Кевер заявил, что Евросоюз уже можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он принимает решения, противоречащие собственным интересам.