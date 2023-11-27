БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — ПРАЙМ. Пролет правительственного борта министра иностранных дел России Сергея Лаврова для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии не будет считаться нарушением санкций, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Немецкий политик считает, что санкции против России навредили экономике ФРГ

"Все будет в порядке, если страны решат разрешить самолету Российской Федерации пролететь над их территорией, или если власти Северной Македонии разрешат посадку и личное участие Лаврова в Македонии", — сказал он.

По словам пресс-секретаря евродипломатии, перелет Лаврова в этом случае не будет считаться нарушением санкций ЕС против России.

Западные страны, в том числе, ЕС, Великобритания, США, Япония и Канада, в 2022 году ввели против главы МИД России персональные санкции.