2023-11-27T14:58:06+03:00
2023-11-27T14:58:06+03:00
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Поездка Лаврова на СМИД ОБСЕ не нарушит санкции, заявили в ЕК
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Пролет правительственного борта министра иностранных дел России Сергея Лаврова для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии не будет считаться нарушением санкций,... ПРАЙМ, 27.11.2023
новости, в мире, сергей лавров, ек, санкции против рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — ПРАЙМ. Пролет правительственного борта министра иностранных дел России Сергея Лаврова для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии не будет считаться нарушением санкций, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"Все будет в порядке, если страны решат разрешить самолету Российской Федерации пролететь над их территорией, или если власти Северной Македонии разрешат посадку и личное участие Лаврова в Македонии", — сказал он.
По словам пресс-секретаря евродипломатии, перелет Лаврова в этом случае не будет считаться нарушением санкций ЕС против России.
Западные страны, в том числе, ЕС, Великобритания, США, Япония и Канада, в 2022 году ввели против главы МИД России персональные санкции.