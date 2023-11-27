БУДАПЕШТ, 27 ноя — ПРАЙМ. Венгрия снова отвергла предложение внести в 12-й пакет санкций российскую атомную энергетику, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на заседании глав МИД стран Евросоюза. Производство Евросоюзом оружия на Украине неприемлемо, заявил Сийярто

"Коллеги снова подняли вопрос о возможности введения санкций против ядерной промышленности. Мы, естественно, подчеркнули, что Венгрия ни в каком виде не поддержит санкции против ядерной энергетики, поэтому, так как для решения необходимо единогласие, то совершенно точно никогда не будет принято решения о санкциях против ядерной энергетики", — заявил Сийярто венгерским журналистам, трансляция выступления велась в соцсети Facebook*.

Он пояснил, что последствия данного решения негативно отразились бы на безопасности венгерского энергоснабжения.

Венгерский министр сомневается, что упомянутое санкционное предложение служит интересам Европейского союза, основываясь на официальных данных о закупке Соединенными Штатами у России рекордного количества урона — 416 тонн.

ЕС стоит сначала проанализировать влияние антироссийских ограничительных мер на европейскую экономику, а потом уже разрабатывать 12-й пакет, подытожил Сийярто.

*запрещена в России как экстремистская