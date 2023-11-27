БУДАПЕШТ, 27 ноя — ПРАЙМ. Болгария нарушает правила Европейского союза, повышая тариф за российский газ, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Венгрия снова выступила против внесения российского атома в список санкций

Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия готова до конца года обратиться в суд ЕС, если Еврокомиссия не урегулирует данный вопрос.

"Эта мера не служит никакой другой цели и несет трудности для нас. На это у них нет права. К тому же эта мера полностью противоречит правилам Евросоюза, поскольку это мера, характеризующаяся как таможенная. А у стран-членов нет права вводить таможню, такое решение может быть принято только сообществом", — отметил Сийярто венгерским журналистам, трансляция выступления велась в соцсети Facebook*.

Болгары не должны решать за других, у кого покупать газ, сколько и по какой стоимости, заключил дипломат.

Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Болгарский министр финансов Асен Василев заявлял СМИ, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Софии угрожают их энергоснабжению.

Президент Болгарии Румен Радев не одобрил решение правительства об увеличении планы за газ из России, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.

*запрещена в РФ как экстремистская