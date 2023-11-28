Депутаты высмеяли Шольца во время обращения по поводу бюджетного кризиса в ФРГ
БЕРЛИН. 28 ноя — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц стал объектом насмешек в Бундестаге во время своего выступления, в котором он говорил о бюджетном кризисе в стране, передает агентство РИА Новости.
Ранее Шольц выступил в немецком парламенте, говоря о замороженном некоторое время назад бюджете. По словам канцлера, вопрос с бюджетом до вынесения судебного решения "с точки зрения закона был не до конца разъяснен".
Политик отметил, что консультации (правительства) ещё не окончены, осмотрительность важнее спешки, что вызвало смех Христианско-демократического и Христиано-социального союзов (ХДС/ХСС), а также у партий Левая и Альтернативы для Германии (АдГ).
Шольц уверил, что бюджетный кризис не скажется на жизни простых граждан, а социальные выплаты будут продолжены. Он также заявил, что Германия на пороге новой эры, что вызвало еще больше смеха в зале.
"Это просто позор, что мы сегодня от вас услышали и увидели", — заключил глава ХДС Фридрих Мерц. По словам политика, в правительстве есть люди, которые абсолютно не разбираются в областях, которыми они заведуют.
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