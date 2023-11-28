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В Саксонии призвали Украину смириться с потерей территорий
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Киев не вернет утраченные территории "при жизни этого поколения", с этим нужно смириться, заявил премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. "Нужна воля, чтобы... ПРАЙМ, 28.11.2023
новости, в мире, украина, саксония, территории
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Киев не вернет утраченные территории "при жизни этого поколения", с этим нужно смириться, заявил премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
"Нужна воля, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы принять, что мы в этом поколении, возможно, не сможем его окончательно разрешить, что не каждый квадратный метр украинской земли может быть освобожден сразу же, за это пришлось бы заплатить неслыханными человеческими жертвами", — сказал он.
Кроме того, Кречмер упрекнул министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок в поставках вооружений на Украину и отказе от решения кризиса дипломатическим путем.
Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявлял Youtube-каналу Dialogue works, что Украина может потерять больше областей, если не пойдет на переговоры с Россией.