МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Киев не вернет утраченные территории "при жизни этого поколения", с этим нужно смириться, заявил премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. В конгрессе призвали США прекратить финансировать Украину

"Нужна воля, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы принять, что мы в этом поколении, возможно, не сможем его окончательно разрешить, что не каждый квадратный метр украинской земли может быть освобожден сразу же, за это пришлось бы заплатить неслыханными человеческими жертвами", — сказал он.

Кроме того, Кречмер упрекнул министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок в поставках вооружений на Украину и отказе от решения кризиса дипломатическим путем.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявлял Youtube-каналу Dialogue works, что Украина может потерять больше областей, если не пойдет на переговоры с Россией.