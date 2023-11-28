МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Индия увеличит закупки коксующегося угля из России из-за сокращения поставок из Австралии и высоких цен, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Новак рассказал, сколько еще будут использовать дрова и уголь в мире

"Индия увеличит импорт коксующегося угля, ключевого материала для производства стали, из России, поскольку поставки из Австралии сокращаются, а сталелитейные заводы борются с ростом цен", — пишет агентство со слов правительственных источников и источников из руководителей отрасли.

В прошлом месяце цены на австралийский коксующийся уголь подскочили на 50%, до более чем 350 долларов за метрическую тонну из-за таких факторов, как перебои с техническим обслуживанием, более низкие, чем обычно, поставки из Квинсленда и более медленная работа железнодорожной сети.

По словам источников агентства, ранее в ноябре Австралия заверила Индию в стабильных поставках угля, однако, Индия стремится не ограничиваться Австралией и диверсифицировать свою импортную корзину.

По их словам, российские грузы коксующегося угля уже дешевле, чем поставки из Австралии, и некоторые российские поставщики готовы снизить цены. Мировой спрос на уголь по итогам 2023 года незначительно вырастет

"Скидки и выплаты в рупиях помогли (индийским) компаниям взглянуть на Россию как на альтернативный источник", — сказал один из правительственных источников.

Поддерживаемые правительством Индии производители стали Steel Authority of India и Rashtriya Ispat Nigam Ltd предпочли расчет в рупиях за российский коксующийся уголь, сообщили источники. SAIL ожидает четыре поставки российского коксующегося угля по 75 тысяч тонн каждая в квартале, заканчивающемся в декабре, сообщил ее председатель.