БЕРЛИН, 28 ноя — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц занял семнадцатое место в рейтинге популярности, на момент вступления в должность был лидером списка, следует из опроса института INSA для издания Bild. "Медси" возглавила рейтинг крупнейших медицинских компаний России

Опрос проводился 27 ноября. Отмечается, что Шольц за неделю опустился с тринадцатого на семнадцатое место. При этом на момент своего назначения глава немецкого правительства занимал лидирующие позиции.

"Ни один канцлер не был столь плох", — прокомментировал результаты социолог и основатель INSA Герман Бинкерт.

По его словам, немцы недовольны правительством.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, согласно опросу, занял шестнадцатое место, а возглавил рейтинг глава Минобороны Германии Борис Писториус.