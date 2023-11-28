2023-11-28T16:25:39+03:00
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Рейтинг Шольца упал до минимума
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц занял семнадцатое место в рейтинге популярности, на момент вступления в должность был лидером списка, следует из опроса института INSA для издания Bild... ПРАЙМ, 28.11.2023
новости, в мире, олаф шольц, германия, рейтинг
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 28 ноя — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц занял семнадцатое место в рейтинге популярности, на момент вступления в должность был лидером списка, следует из опроса института INSA для издания Bild.
Опрос проводился 27 ноября. Отмечается, что Шольц за неделю опустился с тринадцатого на семнадцатое место. При этом на момент своего назначения глава немецкого правительства занимал лидирующие позиции.
"Ни один канцлер не был столь плох", — прокомментировал результаты социолог и основатель INSA Герман Бинкерт.
По его словам, немцы недовольны правительством.
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, согласно опросу, занял шестнадцатое место, а возглавил рейтинг глава Минобороны Германии Борис Писториус.