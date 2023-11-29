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Украина выполнила почти все требования для вступления в ЕС, заявили в ЕК
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Украина выполнила почти все требования для запуска переговорного процесса о вступлении в Евросоюз, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕК рекомендовала... ПРАЙМ, 29.11.2023
новости, в мире, урсула фон дер ляйен, ес, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Украина выполнила почти все требования для запуска переговорного процесса о вступлении в Евросоюз, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
ЕК рекомендовала начать переговоры о присоединении Киева и Кишинева к сообществу после выполнения ряда условий, в том числе борьбы с коррупцией.
"Они выполнили все необходимые требования почти для всех семи шагов, которые мы просили их сделать, <…> когда они стали страной-кандидатом", — сказала фон дер Ляйен.
Ранее глава Еврокомиссии отмечала, что Киев выполнил 90 процентов условий. По ее словам, переговоры с Украиной могут начаться уже в 2023 году.