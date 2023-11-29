МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Украина выполнила почти все требования для запуска переговорного процесса о вступлении в Евросоюз, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Киеву упростят вступление в НАТО, пишет СМИ

ЕК рекомендовала начать переговоры о присоединении Киева и Кишинева к сообществу после выполнения ряда условий, в том числе борьбы с коррупцией.

"Они выполнили все необходимые требования почти для всех семи шагов, которые мы просили их сделать, <…> когда они стали страной-кандидатом", — сказала фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии отмечала, что Киев выполнил 90 процентов условий. По ее словам, переговоры с Украиной могут начаться уже в 2023 году.