МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Передача Украине скифского золота бессовестна и нелегитимна, существует угроза разграбления коллекции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Кремле призвали вернуть скифское золото в Крым

Ранее Верховный суд Нидерландов постановил передать Киеву экспонаты выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которые принадлежали Керченскому историко-культурному заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному заповеднику и "Херсонес Таврическому" музею.

По словам Захаровой, решение суда является нелегитимным с точки зрения практики музейных обменов и бессовестным с точки зрения морали. Она назвала постановление способом прикрыть кражу культурных ценностей и поставила беспристрастность нидерландской судебной системы под вопрос.

"Есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти. Мы же видим, как информация о вывезенных, еще недавно сохранявшихся на территории Украины предметах искусства появляется в интернете, на аукционах, в социальных сетях. Поэтому есть подозрение, что крымские артефакты могут быть утрачены. В таком случае, ответственность будет лежать в том числе на Нидерландах. Возможно, в этом кто-то там же заинтересован", — добавила дипломат.