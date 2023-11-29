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Выход из Газы закрыт для иностранцев, заявила Захарова
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Эвакуацию иностранцев из сектора газа приостановили в связи с обменом пленными, вывоз россиян возобновят после открытия КПП "Рафах", заявила официальный представитель МИД России... ПРАЙМ, 29.11.2023
новости, в мире, мария захарова, сектор газа, эвакуация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Эвакуацию иностранцев из сектора газа приостановили в связи с обменом пленными, вывоз россиян возобновят после открытия КПП "Рафах", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее ХАМАС и Израиль договорились продлить перемирие еще на два дня для освобождения заложников израильтян и палестинцев — женщин и детей до 19 лет.
По словам Захаровой, на данный момент на фоне обмена пленными между Израилем и Палестиной вывод иностранцев в Египет через КПП "Рафах" закрыт.
"МИД рассчитывает "на скорейшее возобновление этого процесса (вывода иностранцев — ред.), и эвакуационная работа будет продолжена", — подчеркнула она.