МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Эвакуацию иностранцев из сектора газа приостановили в связи с обменом пленными, вывоз россиян возобновят после открытия КПП "Рафах", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. ЦБ Израиля ухудшил прогноз роста ВВП страны

Ранее ХАМАС и Израиль договорились продлить перемирие еще на два дня для освобождения заложников израильтян и палестинцев — женщин и детей до 19 лет.

По словам Захаровой, на данный момент на фоне обмена пленными между Израилем и Палестиной вывод иностранцев в Египет через КПП "Рафах" закрыт.

"МИД рассчитывает "на скорейшее возобновление этого процесса (вывода иностранцев — ред.), и эвакуационная работа будет продолжена", — подчеркнула она.