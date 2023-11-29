МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации протокола к соглашению об урегулировании задолженности Пакистана перед Россией по ранее предоставленным кредитам. Пакистан и Россия обсуждают долгосрочный нефтяной контракт

Протокол уточняет условия погашения этого долга. Он предусматривает погашение накопленной с 1 марта 2022 года задолженности не позднее 30 дней с даты начала временного применения протокола. Согласно документу, в случае своевременного погашения долга проценты не начисляются, а платежи осуществляются в российских рублях или китайских юанях. А срок уплаты платежей, не осуществленных Пакистаном в 2021 году, переносится на 2023-2027 годы.

По состоянию на 1 июня 2023 года общая сумма задолженности Пакистана перед Россией по соглашению с учетом дополнений к нему составляла 79,15 миллиона долларов (без учета штрафных процентов), из них 44,34 миллиона просрочено.

При этом из-за затянувшегося согласования вопроса об отсрочке платежей, которые должны были быть уплачены в 2021 году, образовалась "техническая" просроченная задолженность в сумме 14,54 миллиона долларов. Названа валюта, за которую Пакистан может покупать российскую нефть

Кроме того, с февраля 2022 года из-за санкций США и Евросоюза Россия не может получать платежи от стран-дебиторов в долларах и евро. Это привело к необходимости согласовывать альтернативные механизмы платежей в погашение и обслуживание задолженности. Сумма накопленной с 1 марта 2022 года задолженности Пакистана перед РФ по состоянию на 1 июня составила 29,8 миллиона долларов (без учета штрафных процентов).

Согласно финансово-экономическому обоснованию, в связи с введением нового механизма платежей в текущем году возобновятся поступления средств в федеральный бюджет в погашение задолженности Пакистана перед Россией, общая сумма которых за 2023 год эквивалентна 48,61 миллиона долларов. В 2023-2027 годах, помимо отсроченных платежей в общей сумме 14,54 миллиона долларов, Пакистан должен будет выплатить России и начисленные на них проценты в общей сумме, эквивалентной 2,81 миллиона долларов.