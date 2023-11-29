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В Госдуме предложили переименовать Финский залив
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Финский залив стоит переименовать в ответ на недружественные действия Хельсинки, заявил депутат Государственной Думы Олег Нилов. Правительство Финляндии ранее закрыло семь КПП на... ПРАЙМ, 29.11.2023
новости, в мире, госдума, финляндия, финский залив
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Финский залив стоит переименовать в ответ на недружественные действия Хельсинки, заявил депутат Государственной Думы Олег Нилов.
Правительство Финляндии ранее закрыло семь КПП на границе с Россией в связи с неконтролируемым прибытием граждан третьих стран. Финское Министерство внутренних дел 28 ноября сообщало, что Хельсинки полностью закроет границу 30 ноября в полночь.
Нилов в ходе пресс-подхода рассказал, что жители Санкт-Петербурга задаются вопросом, почему залив называют Финским при таком отношении Финляндии к России.
"Есть предложение вернуть ему название — "Невский". Триста лет, ровно триста лет, в 1723 году Петр I указом, учреждая, основывая Кронштадт, значит, назвал этот залив — "Кронштадтским" <…> Да, я поддерживаю вот и такие предложения", — сказал депутат.