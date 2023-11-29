МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Финский залив стоит переименовать в ответ на недружественные действия Хельсинки, заявил депутат Государственной Думы Олег Нилов. Крымские татары раскритиковали идею Киева сменить названия в Крыму

Правительство Финляндии ранее закрыло семь КПП на границе с Россией в связи с неконтролируемым прибытием граждан третьих стран. Финское Министерство внутренних дел 28 ноября сообщало, что Хельсинки полностью закроет границу 30 ноября в полночь.

Нилов в ходе пресс-подхода рассказал, что жители Санкт-Петербурга задаются вопросом, почему залив называют Финским при таком отношении Финляндии к России.

"Есть предложение вернуть ему название — "Невский". Триста лет, ровно триста лет, в 1723 году Петр I указом, учреждая, основывая Кронштадт, значит, назвал этот залив — "Кронштадтским" <…> Да, я поддерживаю вот и такие предложения", — сказал депутат.