БУДАПЕШТ, 29 ноя — ПРАЙМ. Украина не получит приглашения в НАТО на следующем саммите в 2024 году, присоединение Киева грозит катастрофическими последствиями, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Сийярто раскрыл подробности 12-го пакета антироссийских санкций

Чиновник принял участие во встрече глав МИД стран-членов альянса.

"Сегодня союзники подчеркнули, что в нынешних обстоятельствах не может идти речи о членстве Украины в НАТО, поэтому всем стало ясно, что до следующего саммита и на следующем саммите Украина не получит приглашения в НАТО, несмотря на то, что на следующем Вашингтонском саммите НАТО будет праздновать 75-летний юбилей", — сказал Сийярто.

По словам министра, к НАТО должны присоединяться только те страны, которые могут внести весомый вклад в развитие безопасности. В случае Украины, об этом говорить бессмысленно, так как прием Киева в альянс может спровоцировать прямое столкновение с Россией, которое перерастет в Третью Мировую войну.

"Вторая причина, по которой членство Украины в НАТО несвоевременно, заключается в том, что НАТО — это сообщество, основанное на ценностях. Об этом тоже ясно говорится в Вашингтонском договоре. Поэтому очевидно, что в альянсе нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств", — заключил дипломат.

Ранее издание Euroactive сообщало, что НАТО планирует заменить для Украины план действий по членству в альянсе на упрощенную национальную программу.