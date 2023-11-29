БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — ПРАЙМ. Выход Великобритании из Евросоюза стал ошибкой, которую придется исправлять будущему поколению, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изданию Politico. В США рассказали о ловушке, в которую попал Евросоюз

"Я постоянно говорю своим детям: "Вам надо это исправлять, мы облажались, вам надо это исправлять". Так что, думаю, и здесь направление движения, по моему мнению, очевидно", — сообщила она в интервью.

По данным издания, за возвращение в Евросоюз выступает большинство граждан Великобритании. Согласно результатам опроса консалтинговой фирмы Deltapoll, на которое ссылается издание, 48 процентов британцев поддерживают это решение.

В 2016 году на референдуме 52 процента британцев проголосовали за выход из ЕС. Переходный период после выхода, во время которого в Британии продолжали действовать правила и привилегии ЕС, завершился в декабре 2020 года.

Соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и Евросоюзом вступило в силу с января 2021 года.