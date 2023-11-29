МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Украину может ждать судьба Кипра, мирный договор с Москвой маловероятен, рассказал советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр в интервью изданию Dennik Postoj. Бойкот Москвы отменяется: Чехия сдалась первой

"Кипр де-факто оккупирован Турцией. В мире много подобных примеров, каждый по-своему уникальный. Мирного договора ожидать не будем", — сказал он.

По его мнению, после возможного разделения Украины на восточную и западную части, западную Украину можно принять в НАТО и ЕС при условии прекращения огня, как это было с Германией.

Советник отметил, что результаты украинского контрнаступления не стали для него неожиданностью, и добавил, что не стоит ждать победы Украины ни в ближайшие месяцы, ни даже годы.

Кипр де-факто разделен между Грецией и Турцией с 1974 года в результате турецкого вооружения вторжения, спровоцированного госпереворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Переговоры между турецкой и греческой общинами о воссоединении острова ведутся при посредничестве ООН.