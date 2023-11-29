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В Чехии спрогнозировали дальнейшую судьбу Украины
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Украину может ждать судьба Кипра, мирный договор с Москвой маловероятен, рассказал советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр в интервью изданию Dennik Postoj. "Кипр... ПРАЙМ, 29.11.2023
право, общество , новости, в мире, украина, чехия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Украину может ждать судьба Кипра, мирный договор с Москвой маловероятен, рассказал советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр в интервью изданию Dennik Postoj.
"Кипр де-факто оккупирован Турцией. В мире много подобных примеров, каждый по-своему уникальный. Мирного договора ожидать не будем", — сказал он.
По его мнению, после возможного разделения Украины на восточную и западную части, западную Украину можно принять в НАТО и ЕС при условии прекращения огня, как это было с Германией.
Советник отметил, что результаты украинского контрнаступления не стали для него неожиданностью, и добавил, что не стоит ждать победы Украины ни в ближайшие месяцы, ни даже годы.
Кипр де-факто разделен между Грецией и Турцией с 1974 года в результате турецкого вооружения вторжения, спровоцированного госпереворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Переговоры между турецкой и греческой общинами о воссоединении острова ведутся при посредничестве ООН.