ВАРШАВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Министр инфраструктуры Польши Алвин Гайадур заявил, что уговорил перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, не расширять свой протест, а рассмотреть возможность его смягчения. Польские перевозчики назвали условие снятия блокады границы с Украиной

"Недавно я встретился с представителями протестного комитета. Сторона протестующих перевозчиков, которая еще утром анонсировала блокаду очередных трех погранпереходов, после наших бесед отказалась от этого намерения. Не будет блокады очередных пограничных переходов", — заявил Гайадур, выступая перед депутатами парламента Польши.

"Сторона протестного комитета обязалась, что если это принесет эффекты, то протестный комитет рассмотрит формы смягчения протеста", — заявил он.

Несколько недель назад польские перевозчики и фермеры заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.

В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.