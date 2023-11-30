БУДАПЕШТ, 30 ноя — ПРАЙМ. Венгрия не поддержала изменение бюджета Европейского союза и прием Украины в сообщество из-за непроработанности вопросов, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. МИД Венгрии раскрыл, почему Украину сейчас не примут в НАТО

"Венгерское правительство на данный момент не может способствовать принятию совместного решения (стран ЕС — прим. ред.) ни по одному вопросу", — сказал он на правительственном брифинге.

По словам венгерского чиновника, "оба вопроса явно не подготовлены" по причине отсутствия четкого обоснования, почему поправки в бюджет ЕС необходимы, и почему Украину нужно принять в союз.

Гуйяш отметил, что даже по мнению Еврокомиссии Украина не выполнила условия, необходимые для начала переговоров.

Он также напомнил, что "задача Еврокомиссии — не менять бюджет, а выполнять его правила", однако ряд стран ЕС не получают причитающихся им выплат.

Гуйяш добавил, что Венгрия будет накладывать вето на решения по обоим вопросам на саммите ЕС. Если единогласия не будет, совместное решение ЕС просто не будет принято, напомнил он.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Киев выполнил почти все требования для начала переговоров по присоединению к ЕС. По ее словам, условия выполнены почти на 90 процентов.