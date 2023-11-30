2023-11-30T18:26:07+03:00
2023-11-30T18:26:07+03:00
2023-11-30T18:26:07+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231130/842425784.html
ОБСЕ получила шанс "не свалиться в пике", заявила Захарова
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Москва не считает "дипломатической победой" присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, заявила официальный представитель... ПРАЙМ, 30.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, мир, мария захарова, сергей лавров, обсе
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/77/842337768.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/77/842337768.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/77/842337767.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/77/842337767.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/77/842337755.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/77/842337755.jpg
https://1prime.ru/society/20231130/842417479.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Москва не считает "дипломатической победой" присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Это так квалифицировать вообще не имеет никакого смысла. Это тот шанс, который ОБСЕ получила для того, чтобы полностью не свалиться в пике", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Как напомнила Захарова, российская делегация была заблокирована для участия прошлогодним председательством Польши в ОБСЕ.
По ее мнению, в ОБСЕ пришли к пониманию значимости России не только с точки зрения географии, то и энергетики, экономики, безопасности и гуманитарной сферы.
"Возобладала логика, что без России обсуждать проблемы европейского континента с точки зрения безопасности и сотрудничества в целом, не имеет смысла никакого", — сказала Захарова.
Дипломат добавила, что подобный шаг организации можно рассматривать с точки зрения, что ОБСЕ получила призрачный шанс на то, что она продолжит свое существование.