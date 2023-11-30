МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Москва не считает "дипломатической победой" присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Захарова в шутку сравнила Лаврова с легендарным хоккеистом Харламовым

"Это так квалифицировать вообще не имеет никакого смысла. Это тот шанс, который ОБСЕ получила для того, чтобы полностью не свалиться в пике", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Как напомнила Захарова, российская делегация была заблокирована для участия прошлогодним председательством Польши в ОБСЕ.

По ее мнению, в ОБСЕ пришли к пониманию значимости России не только с точки зрения географии, то и энергетики, экономики, безопасности и гуманитарной сферы.

"Возобладала логика, что без России обсуждать проблемы европейского континента с точки зрения безопасности и сотрудничества в целом, не имеет смысла никакого", — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что подобный шаг организации можно рассматривать с точки зрения, что ОБСЕ получила призрачный шанс на то, что она продолжит свое существование.