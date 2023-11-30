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2023
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Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года
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Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. "Бразилия войдет в ОПЕК+ с января 2024 года", — сказал он. Новость... ПРАЙМ, 30.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Бразилия войдет в ОПЕК+ с января 2024 года", — сказал он.
Новость дополняется…