МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Бразилия войдет в ОПЕК+ с января 2024 года", — сказал он.

 

Новость дополняется…