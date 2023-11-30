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Лавров заявил о необходимости равноправного диалога в ОБСЕ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами МИД в рамках ОБСЕ в Скопье заявил, что для выхода организации из кризиса нужен равноправный диалог, сообщили в... ПРАЙМ, 30.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами МИД в рамках ОБСЕ в Скопье заявил, что для выхода организации из кризиса нужен равноправный диалог, сообщили в МИД РФ.
"Обсуждено состояние дел в ОБСЕ. С российской стороны подчеркнуто, что для выхода организации из нынешнего глубокого кризиса и возвращения к нормальной деятельности необходимо возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог государств-участников, соблюдать основополагающее правило консенсуса, четко следовать правилам процедуры", — говорится в сообщении о встрече Лаврова с Османи и Борчем.
Ранее официальный секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не считает присутствие российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровы "дипломатической победой", а наоборот, это дает шанс ОБСЕ не свалиться окончательно "в пике".