МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами МИД в рамках ОБСЕ в Скопье заявил, что для выхода организации из кризиса нужен равноправный диалог, сообщили в МИД РФ. ОБСЕ получила шанс "не свалиться в пике", заявила Захарова

"Обсуждено состояние дел в ОБСЕ. С российской стороны подчеркнуто, что для выхода организации из нынешнего глубокого кризиса и возвращения к нормальной деятельности необходимо возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог государств-участников, соблюдать основополагающее правило консенсуса, четко следовать правилам процедуры", — говорится в сообщении о встрече Лаврова с Османи и Борчем.

Ранее официальный секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не считает присутствие российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровы "дипломатической победой", а наоборот, это дает шанс ОБСЕ не свалиться окончательно "в пике".